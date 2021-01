Attualita 83

Zona rossa in Sicilia, Razza: "Vogliamo tutelare il nostro sistema sanitario e produttivo"

L'obiettivo è quello di evitare he se aumentino i contagi si sia costretti a convertire strutture sanitarie in reparti Covid

Redazione

16 Gennaio 2021 16:04

L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Catania, ha precisato che la richiesta di dichiarare la Sicilia Zona rossa, è nata con l’obiettivo di “proteggere il nostro sistema sanitario e produttivo e garantire una adeguata campagna vaccinale nelle prossime settimane. Obiettivo, evitare che se aumentino i contagi si sia costretti a convertire strutture sanitarie in reparti Covid: dobbiamo garantire le cure ordinarie a chi non è malato di Covid, non farlo sarebbe un errore. Ci dispiace, infine, avere dovuto sospendere la campagna vaccinale in alcune province per garantire i richiami, ma abbiamo fatto magazzino per garantire la seconda dose ai vaccinati, aspettiamo che lunedì il commissario Arcuri faccia chiarezza sulle forniture e che l’Ema “liberi” l’uso di altri vaccini che altri Paesi hanno già adottato”.

