Attualita 173

Zona industriale di Gela, vertice in prefettura: le imprese chiedono pulizia e videosorveglianza

A chidere l'incontro e a reclamare l'intermediazione del prefetto sono stati gli imprenditori

Redazione

09 Marzo 2022 18:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/zona-industriale-di-gela-vertice-in-prefettura-le-imprese-chiedono-pulizia-e-videosorveglianza Copia Link Condividi Notizia

Il sindaco Lucio Greco ha preso parte questa mattina all’incontro richiesto dagli imprenditori dell’area industriale di Gela, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto Chiara Armenia. Sul tavolo le criticità della zona, all’interno della quale insistono numerose imprese: illuminazione, pulizia, sicurezza, vivibilità, videosorveglianza.

Il Prefetto ha ribadito l’esigenza di avviare una serie di interventi risolutori e decisivi, capaci di cambiare il volto dell’area industriale una volta per sempre e di farla diventare attrattiva nei confronti di nuove aziende, trovando la condivisione del Primo Cittadino. “Sono assolutamente d’accordo con Sua Eccellenza, - ha affermato Greco – sia per quanto riguarda la necessità di questi interventi, sia in riferimento alla raccolta dei rifiuti. Il servizio non può ulteriormente essere prorogato. Non avremmo voluto prorogarlo neanche in passato, non per niente abbiamo fatto due gare pubbliche e due procedure negoziate, ma purtroppo sono andate deserte. Dispiace che qualche momento di tensione si sia registrato stamani a causa delle critiche immotivate di qualche imprenditore.

Per fortuna, so che a parte qualche singolo caso tutti sono aperti al confronto sereno e costruttivo e a collaborare con l’amministrazione comunale, e io avrò il piacere di incontrarli nuovamente a breve, sempre nella logica della sinergia. Sarà necessario, di certo, mettere mano ad un cronoprogramma condiviso per procedere con interventi di ordinaria manutenzione, pulizia e miglioramento della vivibilità, ma sono sicuro che insieme troveremo un buon punto d’incontro e di partenza, perché abbiamo lo stesso scopo: ridare vita e slancio alla zona industriale gelese”.



Il sindaco Lucio Greco ha preso parte questa mattina all'incontro richiesto dagli imprenditori dell'area industriale di Gela, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto Chiara Armenia. Sul tavolo le criticità della zona, all'interno della quale insistono numerose imprese: illuminazione, pulizia, sicurezza, vivibilità, videosorveglianza. Il Prefetto ha ribadito l'esigenza di avviare una serie di interventi risolutori e decisivi, capaci di cambiare il volto dell'area industriale una volta per sempre e di farla diventare attrattiva nei confronti di nuove aziende, trovando la condivisione del Primo Cittadino. "Sono assolutamente d'accordo con Sua Eccellenza, - ha affermato Greco - sia per quanto riguarda la necessità di questi interventi, sia in riferimento alla raccolta dei rifiuti. Il servizio non può ulteriormente essere prorogato. Non avremmo voluto prorogarlo neanche in passato, non per niente abbiamo fatto due gare pubbliche e due procedure negoziate, ma purtroppo sono andate deserte. Dispiace che qualche momento di tensione si sia registrato stamani a causa delle critiche immotivate di qualche imprenditore. Per fortuna, so che a parte qualche singolo caso tutti sono aperti al confronto sereno e costruttivo e a collaborare con l'amministrazione comunale, e io avrò il piacere di incontrarli nuovamente a breve, sempre nella logica della sinergia. Sarà necessario, di certo, mettere mano ad un cronoprogramma condiviso per procedere con interventi di ordinaria manutenzione, pulizia e miglioramento della vivibilità, ma sono sicuro che insieme troveremo un buon punto d'incontro e di partenza, perché abbiamo lo stesso scopo: ridare vita e slancio alla zona industriale gelese".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare