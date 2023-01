Attualita 55

Zelensky interverrà in collegamento alla serata finale del Festival di Sanremo

Interpellato il direttore artistico Amadeus, l’operazione è andata in porto

Redazione

Il presidente dell’Ucraina Zelensky interverrà in collegamento alla serata finale del Festival di Sanremo. Lo ha detto Bruno Vespa, andato a Kiev per intervistare il presidente, intervenendo a Domenica In. Il giornalista ha detto che lo stesso Zelensky gli avrebbe chiesto di partecipare e, interpellato il direttore artistico Amadeus, l’operazione è andata in porto.



