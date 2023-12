Attualita 220

Whoopi Goldberg in giro per Ortigia: disponibile con i fan, firma autografi e fa selfie con loro

L'attrice si è detta meravigliata del Belpaese, e il suo tour ad Ortigia, centro storico di Siracusa, lo dimostra

Redazione

L’unica attrice ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award... a Siracusa. In questi giorni l’attrice Whoopi Goldberg è in Italia e, da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembra essere veramente incantata dal nostro Paese. Come riporta il quotidiano Siracusanews.it l’attrice americana è arrivata a Recanati a settembre per le riprese del film Leopardi & Co, film diretto dalla regista Federica Biondi, che vede nel cast anche anche Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Paolo Calabresi e Paolo Camilli. Un film che racconta l’amore fra i due giovani protagonisti, David e Silvia, che sboccia e cresce nella cittadina marchigiana, ruotando attorno al mito senza tempo di Giacomo Leopardi. In questi mesi ha pubblicato alcuni video su Instagram girovagando tra il Veneto e il Salento dicendosi meravigliata dal Belpaese ed è stata subito disponibile con i fan, firmando autografi in ristoranti e trattorie e facendo selfie con tutti quelli che glielo chiedevano. E il suo tour per Ortigia lo dimostra.



