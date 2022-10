Attualita 2759

WhatsApp non funziona: down temporaneo al sistema di messaggistica

Su Downdetector le segnalazioni si sono impennate nella prima mattina, con diversi utenti che si scambiano messaggi nella pagina apposita

Redazione

25 Ottobre 2022

Stamattina WhatsApp è down in buona parte di Italia. Oggi 25 ottobre 2022 WhatsApp ha smesso di funzionare verso le 09:00 di mattina e al momento in cui scriviamo non sembra che abbia ancora ripreso il suo corretto funzionamento. Su Downdetector le segnalazioni si sono impennate nella prima mattina, con diversi utenti che si scambiano messaggi nella pagina apposita. Il servizio di messaggistica verde sembra essere completamente offline, con l'impossibilità di inviare e ricevere messaggi o di configurare la versione browser di Whatsapp tramite il menù dei dispositivi collegati. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. Ancora non ci sono conferme ufficiali da parte di WhatsApp, ma sembra comunque che il problema non abbia colpito solo l'Italia e l'Europa ma buona parte del mondo. (Fonte https://www.smartworld.it/mobile/whatsapp-down-25-ottobre-2022.html)



