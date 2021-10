Attualita 2069

WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano: interessate tutte le zone d'Italia

Come spesso accade in questi casi, una raffica di segnalazioni sta invadendo Twitter

Redazione

04 Ottobre 2021 17:59

Whatsapp non funziona, sono down anche Instagram e Facebook. Poco dopo le 17:30 la galassia dei social network di Marck Zuckerberg ha subito un'improvvisa battuta d'arresto. A giudicare dal sito downdetector.it i problemi sembrano diffusi in maniera omogenea su tutta Italia. Non è chiaro se i malfunzionamenti siano estesi anche al resto d'Europa. Come spesso accade in questi casi, una raffica di segnalazioni sta invadendo Twitter che, invece, non presenta al momento problemi.

Come sempre accade in queste circostanze, in pochi minuti gli hashtag #instagramdown, #whatsappdown e #facebookdown sono diventati trending topic su Twitter, dove gli utenti stanno segnalando le molte problematiche che stanno rendendo impossibile utilizzare i tre social. I social risultano completamente irraggiungibili sia da desktop che da app e non riescono a caricare nessuna pagina dei portali. Da parte dell'azienda non è stato comunicato il motivo del down, ma è molto probabilmente dovuto a un errore tecnico forse causato dal processo di unificazione delle tre piattaforme sotto un'unica infrastruttura. Da quando è stato annunciato, infatti, i prodotti di Zuckerberg hanno attraversato numerosi periodi di difficoltà tecniche.





