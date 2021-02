Cronaca 890

WhatsApp, allarme in Sicilia per la truffa del "codice a 6 cifre": ecco come funziona

Gli utenti ricevono un messaggio sul proprio dispositivo da parte di un amico presente tra i contatti

Redazione

11 Febbraio 2021 09:30

Allarme su WhatsApp per la truffa del "codice a 6 cifre". Anche gli utenti della Sicilia vittima del raggiro sul servizio di messaggistica, come segnalato da Consumerismo No profit, associazione dei consumatori specializzata in tecnologia.Ma di cosa si tratta? La truffa sfrutta il codice di 6 cifre necessario per il trasferimento rapido dell'app di messaggistica che avviene quando viene cambiato lo smartphone o il numero di telefono. Gli utenti ricevono un messaggio sul proprio dispositivo da parte di un amico presente tra i contatti in rubrica a sua volta già caduto nel tranello. Nel messaggio si afferma di aver inviato per errore un codice e si prega di rinviare i 6 numeri.

In questo modo i cyber-criminali penetrato nel profilo WhatsApp potendo avere accesso a dati personali, codici delle carte di credito, conti correnti e alla rubrica, attraverso la quale pescano altre potenziali vittime con lo stesso stratagemma del finto messaggio.



Allarme su WhatsApp per la truffa del "codice a 6 cifre". Anche gli utenti della Sicilia vittima del raggiro sul servizio di messaggistica, come segnalato da Consumerismo No profit, associazione dei consumatori specializzata in tecnologia.Ma di cosa si tratta? La truffa sfrutta il codice di 6 cifre necessario per il trasferimento rapido dell'app di messaggistica che avviene quando viene cambiato lo smartphone o il numero di telefono. Gli utenti ricevono un messaggio sul proprio dispositivo da parte di un amico presente tra i contatti in rubrica a sua volta già caduto nel tranello. Nel messaggio si afferma di aver inviato per errore un codice e si prega di rinviare i 6 numeri.

In questo modo i cyber-criminali penetrato nel profilo WhatsApp potendo avere accesso a dati personali, codici delle carte di credito, conti correnti e alla rubrica, attraverso la quale pescano altre potenziali vittime con lo stesso stratagemma del finto messaggio.



Caltanissetta. Atti persecutori, lesioni e maltrattamenti: 25enne arrestato dalla Squadra Mobile

News Successiva In Sicilia calano i contagi: ristoratori e commercianti chiedono a Musumeci la zona gialla

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare