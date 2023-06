Cronaca 208

Weekend con poche perturbazioni, ma l'estate non arriva

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in generale aumento salvo una lieve diminuzione

Redazione

Meno temporali in vista per il weekend ma la stabilità estiva resta ancora lontana dall'Italia. Il Centro Meteo Italiano fa sapere che nei prossimi giorni ci sarà un'attenuazione dell'instabilità pomeridiana sulla nostra Penisola anche se acquazzoni e temporali non se ne andranno del tutto e saranno possibili soprattutto sui rilievi. La prima decade di giugno si chiuderà con tempo più stabile seppur con qualche precipitazione sparsa. Nessuna particolare variazione sotto il profilo termico con valori che si porteranno in media o localmente poco al di sopra. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per la prossima settimana una nuova possibile fase instabile.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni ioniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo lungo l'Appennino con sconfinamenti verso le pianure, locali piogge anche nelle zone interne delle Isole. In serata residui fenomeni sui settori interni peninsulari, asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in generale aumento salvo una lieve diminuzione al Nord-Ovest.

Al Nord Al mattino addensamenti nuvolosi su Piemonte e Pianura Padana ma con tempo asciutto o qualche pioggia isolata. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici con locali sconfinamenti sulle pianure, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia sulle Alpi e al Nord-Ovest, asciutto altrove con schiarite nella notte.

Al Centro - Al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con addensamenti da nuvolosità bassa. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali anche intensi nelle zone interne, specie quelle del versante adriatico, soleggiato sui settori tirrenici. In serata residue precipitazioni sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove.



