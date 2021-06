Vulcani in fermento in Sicilia: anche lo Stromboli si fa sentire, ancora cenere dall'Etna

Vulcani in fermento in Sicilia: anche lo Stromboli si fa sentire, ancora cenere dall'Etna

Nel settore Nord di Stromboli, si è verificato un trabocco lavico di modesta entità. ​​​​​​​Il fenomeno è iniziato alle 06.05

Redazione

21 Giugno 2021 10:25

Non solo l'Etna dà spettacolo e crea disagi, anche alle Eolie c'è un sorvegliato speciale. Nel settore Nord di Stromboli, infatti, si è verificato un trabocco lavico di modesta entità. Il fenomeno è iniziato alle 06.05 e si è esaurito in pochi minuti. Il fronte lavico è in raffreddamento ed interessa soltanto la parte alta della Sciara del Fuoco. E' quanto emerge da rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. Ben più rilevanti gli effetti dell'eruzione dell'Etna, la cui cenere nel fine settimana ha invaso Catania e costretto a un lungo stop l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Nella notte si è verificato l'ennesimo parossismo con fontana di lava dal cratere di Sud-Est, ma che continua anche a "ricoprire" di cenere i paesini alle pendici del vulcano. La nuova fase eruttiva del vulcano questa volta non ha avuto conseguenze sull'attività dell'aeroporto di Catania.(Gds.it)



