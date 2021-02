Attualita 142

Voucher alimentari, pubblicato sul sito del Comune di Mussomeli il nuovo avviso pubblico

La richiesta potrà essere presentata entro e non oltre la giornata di lunedì 15 febbraio 2021 mediante la compilazione di un modulo scaricabile dal sito del Comune

01 Febbraio 2021 16:52

Il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania comunica che questa mattina è stato pubblicato, sul sito del comune, il nuovo avviso pubblico per la presentazione delle richieste di riconoscimento dei #VoucherAlimentari.La richiesta potrà essere presentata entro e non oltre la giornata di lunedì 15 febbraio 2021 mediante compilazione del modulo scaricabile dal nostro sito comunale.

La domanda dovrà essere presentata dovrà essere presentata entro il 15 febbraio 2021, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente,

secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec comunemussomeli@legalmail.it

- a mezzo consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopraindicata e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone,

all’Ufficio protocollo del comune di Mussomeli (dalle 08.30 – 12.00)

Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali del comune di Mussomeli: 0934.961111 (Assistente Sociale Mattina Gioacchina) - (Istruttore Amministrativo – Geppina Catanese 0934 961307).



