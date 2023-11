Attualita 183

Volotea, in primavera 6 nuovi collegamenti da Comiso

Tra destinazioni ci sono Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e infine Bordeaux

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, ha annunciato oggi a Verona 6 nuovi collegamenti in partenza dall’aeroporto Valerio Catullo dalla prossima primavera, tutti con frequenza bisettimanale.

Si parte con Comiso dal 21 marzo, con voli il giovedì e la domenica (con oltre 22mila posti in vendita), Madrid e Praga dal 22 marzo, con voli il lunedì e il venerdì (rispettivamente con 16.300 e circa 16.000 posti), Copenaghen e Valencia dal 23 marzo, il martedì e il sabato, (con 16.300 posti in vendita ciascuna), ed infine Bordeaux dal 13 aprile, con voli il mercoledì e il sabato (con un’offerta complessiva oltre 14mila posti.

La low cost stanzierà al Catullo un nuovo aeromobile Airbus A320 che darà così impiego ad altre 30 persone dirette e più di 170 indirette. «Presente a Verona fin dall’avvio delle sue attività nel 2012, Volotea ha scelto lo scalo, 3 anni dopo, come una delle sue basi in Italia e, volo dopo volo, ha continuato a crescere: fino ad oggi ha trasportato circa 5.3 milioni di passeggeri e ha operato oltre 40mila voli" ha sottolineato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. La compagnia spagnola il prossimo aprile aprirà a Brest, in Francia, il suo ventesimo hub. Entro il 2024, Volotea opererà oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), offrirà quasi 13,3 milioni di posti (+18% rispetto al 2023) e effettuerà circa 78mila voli. L’obiettivo è di arrivare a superare i 2.000 occupati diretti, rispetto agli attuali 1.820. (ANSA).





