Volontariato durante il primo lockdown, la Nissa Rugby inserita negli auguri nazionali della Federazione nazionale

Telefonate ed attestati di stima da tutta Italia, Caltanissetta alla ribalta. Lo Celso: "Siamo realtà solida"

Redazione

08 Gennaio 2021 17:44

Un successo nazionale oltre ogni più rosea aspettativa: una solidarietà utile e fattiva che ha illuminato la DLF Nissa Rugby ed il nome di Caltanissetta.La Federazione Italiana Rugby nella sua cartolina di auguri natalizia nazionale sulle iniziative di solidarietà ha inserito anche la DLF Nissa Rugby per il servizio di volontariato di consegna gratuita a domicilio della spesa effettuato durante il primo lockdown. Una foto inviata a tutte le società d’Italia e che campeggia nella pagina nazionale della FIR, accompagnata da un messaggio forte ed incisivo.

“Abbiamo affrontato nel 2020 sfide impensabili. Ci siamo impegnati tutti insieme per mantenere attivo il tessuto del movimento. Torneremo presto a vivere la nostra passione. A tutto il rugby italiano, Buon Natale e buon 2021. Alfredo Cavazzi (Presidente Federazione Italiana Rugby).

Molteplici gli attestati di solidarietà, le e-mail e le telefonate giunte alla sede nissena della società rugbistica: in tantissimi incuriositi dal nome e solidali con l’iniziativa hanno voluto contattare il team del presidente Giuseppe Lo Celso.

Una luce di speranza e fiducia che ha illuminato l’intero movimento siciliano. Il presidente FIR Sicilia, Orazio Arancio ha commentato: “La DLF Nissa Rugby ha svolto un lavoro meritorio, così come molte altre realtà rugbistiche della nostra isola: i nostri valori li coniughiamo anche fuori dal campo. Inoltre che la DLF Nissa Rugby sia stata inserita nella cartolina di auguri nazionale è anche indizio dell’attenzione che la federazione rivolge alla Sicilia e in questa occasione, in tanti da tutta Italia, incuriositi dal nome Nissa hanno scoperto Caltanissetta. Il momento è difficile ma, il movimento isolano regge l’urto e si prepara a ripartire: dobbiamo coltivare la speranza”.

Andrea Lo Celso, direttore sportivo DLF Nissa Rugby, sottolinea: “Siamo rimasti sorpresi di vederci nella cartolina nazionale degli auguri della FIR: una gioia immensa. Grazie ai nostri ragazzi che durante il primo lockdown, hanno lavorato con lena e passione, per prestare un servizio gratuito fondamentale, inseriti nel sistema del Comune. Grazie anche ai nostri sponsor che ci hanno sostenuto e che ottengono un grande ritorno di immagine: siamo una realtà consolidata nel panorama siciliano e le nostre attività, didattiche, sociali e sportive, hanno sempre più riscontro nazionale. Noi siamo una società sportiva che mira ad esportare i valori nel sociale, come testimoniano le nostre molteplici iniziative a favore del territorio ed i numerosi progetti didattici che la sezione Educational Rugby promuove nelle scuole primarie e secondarie. In questo momento prosegue la nostra attività di formazione dei quadri tecnici, stiamo preparando la ripartenza e lavoriamo a nuovi progetti legati alla crescita della nostra realtà a 360 gradi”.







