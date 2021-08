Cronaca 482

Volontari animalisti ai cittadini nisseni: "Ecco come potete aiutarci"

Armando Turturici propone una serie di soluzioni per chi vuole contribuire ad aiutare gli amici a quattro zampe

Redazione

02 Agosto 2021 13:55

A noi volontari animalisti viene spesso chiesto come fare per dare una mano nel mondo del volontariato canino. Le possibilità di dare aiuto sono tantissime, in base alla propria disponibilità di tempo e denaro. Innanzitutto, ciò che ci serve prioritamente è il cosiddetto "stallo": la prima tipologia si tratta di un posto al sicuro dove poter tenere un numero definito di cuccioli per un tempo variabile, da 2 a 6 settimane, il tempo di trovare adozione al cagnolino. L'impegno richiesto è nutrire il cane / i cani fino a tutta la permanenza del soggiorno. Facile e privo di spese economiche. Ci teniamo a sottolineare che non c'è alcun rischio che il cane tenuto in stallo venga affidato in maniera definitiva; la seconda tipologia è lo stallo per i cani da sterilizzare e re-immettere in territorio.

Si tratta di cani adulti (di indole buona) da tenere per una decina di giorni per il pre e il post operatorio. Anche in questo caso, basta nutrirli e dare un antibiotico una volta al giorno. Un altro modo per fare volontariato è portarci croccantini, vermifugo, antiparassitario, guinzagli, collari, oppure aiutarci con i debiti veterinari. Questo in base alla propria disponibilità economica.Un altro modo ancora è quello di impegnarsi attivamente con le operazioni di salvataggio, recupero, microchippatura. Questo è l'aspetto più impegnativo. Se vi va di mettervi in gioco, verrete inseriti in una chat whatsapp dove vi sarà tutto spiegato.

Per ultimo, ma non per importanza, si può fare volontariato anche solo denunciando le storture e le ingiustizie. Se vedete cani tenuti a catena, se assistite a incidenti vari, ecc, segnalate e/o denunciate senza paura. Le denunce serviranno da deterrente per ulteriori comportamenti sbagliati. Tanti sono i modi per aiutare, basta solo volerlo.

Per contattarci, scrivete una mail a turturiciarmando@hotmail.it

Grazie!

Armando Turturici



A noi volontari animalisti viene spesso chiesto come fare per dare una mano nel mondo del volontariato canino. Le possibilità di dare aiuto sono tantissime, in base alla propria disponibilità di tempo e denaro. Innanzitutto, ciò che ci serve prioritamente è il cosiddetto "stallo": la prima tipologia si tratta di un posto al sicuro dove poter tenere un numero definito di cuccioli per un tempo variabile, da 2 a 6 settimane, il tempo di trovare adozione al cagnolino. L'impegno richiesto è nutrire il cane / i cani fino a tutta la permanenza del soggiorno. Facile e privo di spese economiche. Ci teniamo a sottolineare che non c'è alcun rischio che il cane tenuto in stallo venga affidato in maniera definitiva; la seconda tipologia è lo stallo per i cani da sterilizzare e re-immettere in territorio. Si tratta di cani adulti (di indole buona) da tenere per una decina di giorni per il pre e il post operatorio. Anche in questo caso, basta nutrirli e dare un antibiotico una volta al giorno. Un altro modo per fare volontariato è portarci croccantini, vermifugo, antiparassitario, guinzagli, collari, oppure aiutarci con i debiti veterinari. Questo in base alla propria disponibilità economica.Un altro modo ancora è quello di impegnarsi attivamente con le operazioni di salvataggio, recupero, microchippatura. Questo è l'aspetto più impegnativo. Se vi va di mettervi in gioco, verrete inseriti in una chat whatsapp dove vi sarà tutto spiegato. Per ultimo, ma non per importanza, si può fare volontariato anche solo denunciando le storture e le ingiustizie. Se vedete cani tenuti a catena, se assistite a incidenti vari, ecc, segnalate e/o denunciate senza paura. Le denunce serviranno da deterrente per ulteriori comportamenti sbagliati. Tanti sono i modi per aiutare, basta solo volerlo.

Per contattarci, scrivete una mail a turturiciarmando@hotmail.it

Grazie!

Armando Turturici

Ti potrebbero interessare