Cronaca 329

Volo Ryanair partito da Trapani e diretto a Treviso costretto a rientrare per problemi ai sensori

I passeggeri, dopo qualche ora, sono ripartiti con un altro volo. Adesso ci sarà da valutare cosa abbia provocato il problema

Redazione

Paura nella tarda serata di ieri per i passeggeri di un volo Ryanair partito da Trapani Birgi e diretto a Treviso. Subito dopo il decollo, il velivolo della compagnia irlandese è stato costretto a rientrare in aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, l'aereo non presentava alcun problema sulla pista, ma una volta in volo, il pilota ha notato problemi ai sensori. A quel punto, è stato deciso di non proseguire la rotta e tornare alla base.

I passeggeri, dopo qualche ora, sono ripartiti con un altro volo. Adesso ci sarà da valutare cosa abbia provocato il problema: tra le ipotesi un "birdstrike", cioè la collisione con uccelli. Spetterà adesso ai tecnici esaminare il velivolo che è tornato tranquillamente all'aeroporto di Trapani.



