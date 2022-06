Attualita 371

Volo Bologna-Palermo della WizzAir cancellato, odissea per i passeggeri

Si tratta del volo di ieri sera delle 22.25 che prima è stato spostato di un'ora e poi cancellato

Redazione

20 Giugno 2022 13:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/volo-bologna-palermo-della-wizzair-cancellato-odissea-per-i-passeggeri Copia Link Condividi Notizia

Odissea per i passeggeri WizzAir Bologna-Palermo: il volo di ieri sera delle 22.25 prima è stato spostato di un’ora e poi cancellato. «Nessuno ci ha dato informazioni, ieri sera circolava voce che il primo volo utile sarebbe stato martedì (domani) e forse avrebbero anticipato a oggi», racconta un dipendente dell’Assemblea regionale siciliana, che doveva imbarcarsi sul volo per rientrare stamattina al lavoro. «Ero a Bologna assieme ad altri quattro colleghi per un corso di formazione - aggiunge - Abbiamo preferito noleggiare un’auto e spostarci a Verona per prendere un volo Ryanair e rientrare a Palermo».(Gds.it)



Odissea per i passeggeri WizzAir Bologna-Palermo: il volo di ieri sera delle 22.25 prima è stato spostato di un'ora e poi cancellato. «Nessuno ci ha dato informazioni, ieri sera circolava voce che il primo volo utile sarebbe stato martedì (domani) e forse avrebbero anticipato a oggi», racconta un dipendente dell'Assemblea regionale siciliana, che doveva imbarcarsi sul volo per rientrare stamattina al lavoro. «Ero a Bologna assieme ad altri quattro colleghi per un corso di formazione - aggiunge - Abbiamo preferito noleggiare un'auto e spostarci a Verona per prendere un volo Ryanair e rientrare a Palermo».(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare