Sport 213

Volley femminile, l'Albaverde Caltanissetta conquista i suoi primi tre punti a Comiso

Primi tre punti stagionali per l'Albaverde, targata Traina Srl, all'esordio nel campionato di pallavolo serie B2

Redazione

25 Ottobre 2021 13:06

Inizia nel migliore dei modi l’avventura nel secondo anno di serie B2 dell’Albaverde 21.22 targata TRAINA SRL. La formazione nissena si impone con un netto 0 a 3 nel sempre ostico campo di Comiso inserendosi prepotentemente nella classifica del girone P che la vedeva attardata avendo rispettato il turno di riposo previsto la scorsa settimana nella prima giornata di campionato. La TRAINA SRL è scesa in campo concentrata e determinata offrendo una buona prova in tutti i reparti anche se alcuni meccanismi sono da migliorare quando Erba e compagne incontreranno formazioni con più “uscite” sotto rete.

Le nissene sono scese in campo con Spena palleggiatrice, D’Antoni opposto, Gervasi e Angilletta bande ricevitrici, La Mattina ed Erba centrali e Tilaro libero. Pochi gli spunti di cronaca in una gara a senso unico che ha visto solo una pausa delle ospiti nel secondo set in cui hanno dovuto rimontare un iniziale 6 a 0 delle padrone di casa, ma un time-out e una doppia sostituzione (palleggiatore/opposto) Milazzo su Spena e Apruti (all’esordio in B2) su D’Antoni hanno rimesso le cose a posto e con un solo cambio-palla la gara ha ripreso l’andamento del primo set che poi è stato anche quello del terzo chiuso in crescendo con le nissene padrone del campo.

Sul piano delle individualità top scorer è stata Sara Gervasi ma il contributo del gruppo-squadra è andato oltre le prestazione dei singoli in quanto tutte hanno fanno quanto era stato chiesto dai tecnici in settimana in fase di preparazione della gara e anche chi è stata chiamata a dare il proprio contributo a gara iniziata (le già citate Milazzo e Apruti e Diana Ferraloro nel terzo set) si è fatto trovare pronta. Ed è stata questa forse la migliore notizia di giornata considerato che ancora alcune atlete non sono al top della forma e vanno riviste in gare con una maggiore pressione. La trasferta di Comiso ha quindi ratificato che la formazione allenata dal duo Francesca Scollo - Carina Gotte con il supporto di Fabrizio Montagnino e Fabio Tolini ha delle buone potenzialità ma anche margini di crescita tali da far pensare ad un campionato da vivere partita dopo partita senza porsi limiti.

AGRIACONO COMISO – Albaverde TRAINA SRL 0-3 (20/15; 19/25; 15/25) Comiso: Noto, Iapichino, Marino, Licata, Chiarandà, Gabriele, Gambini (K), Guccione (L1), NE Matarazzo, Scollo (L2). All. Marchisciana – Tandurella. TRAINA SRL: Gervasi 14, Ferraloro 2, Erba (K) 1, D’Antoni 8, Apruti, Angilletta 9, Spena 5, Milazzo, La Mattina 10. NE Zaffuto, Pagano. All. Scollo – Montagnino. Arbitri: Rosa Privitera di Melilli e Danny Buccheri di Floridia.



