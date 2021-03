Sport 39

Volley femminile, Albaverde Caltanissetta impegnata a Palermo contro il Caffè Trinca

Si tratta dell'ultima giornata della prima fase della serie B2 femminile. L'appuntamento è domani, sabato 27 marzo

Redazione

26 Marzo 2021 17:55

Dopo la prestigiosa vittoria contro il Fly Marsala l’Albaverde ritorna in campo per l’ultima giornata della prima fase della serie B2 femminile (sottogirone N2) incontrando sabato 27 marzo a Palermo il Caffè Trinca. Nonostante la formazione palermitana occupi l’ultimo posto della classifica con quattro punti, le nissene si troveranno di fronte una squadra totalmente diversa da quella su cui si imposero all’andata per 3 a zero.

Il Caffè Trinca nel girone di ritorno ha cambiato allenatore (Andrea Siino ha preso il posto di Tommaso Pirrotta) e soprattutto è cresciuta sul piano tecnico e della tenuta fisica come testimonia l’ottimo rendimento nelle ultime gare di Sara Gervasi e compagne: due settimane fa infatti le palermitane si sono imposte in quattro set a S. Stefano di Camastra, mentre domenica scorsa non hanno disputato la gara con il Comiso che è stata rinviata a mercoledì 31 marzo.

In casa nissena la formazione del duo Scollo-Gotte non è ancora riuscita a conseguire due risultati utili consecutivi e un eventuale successo a Palermo la proietterebbe nella parte nobile della classifica. Le motivazioni non sono solo quelle che portano ad un piazzamento di prestigio. Infatti è ancora incerta la formula per il prosieguo del campionato.Dai rumors che arrivano da Roma, dovrebbe essere definitivamente accantonata la formula a suo tempo decisa dalla federazione che prevedeva incontri di sola andata contro tutte le formazioni del sottogirone N1.

Al suo posto si ipotizzano dei play off con le migliori (2 o 4 è ancora da decidere) dei vari sottogironi che si dovrebbero incontrare con la formula della eliminazione diretta per designare alla fine le formazioni promosse in serie B1.Secondo la classifica attuale del sottogiorne N2 in caso di play off con accesso solo per le prime due classificate, Terrasini e Marsala sono già matematicamente qualificate.

Se, invece, l’accesso ai play off dovesse essere aperto alle prime quattro l’Albaverde sarebbe in piena corsa e il risultato di sabato a Palermo sarebbe decisivo per la definizione della terza e quarta posizione della classifica. Per la cronaca nel roster dell’Albaverde sarà ancora assente la palleggiatrice Alessia Anzalone mentre è in forse Valeria La Mattina ancora alle prese con una spalla in disordine. La gara di Palermo sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook ‘Progetto volley smart’ con inizio alle 17.45.



