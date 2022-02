Sport 168

Volley femminile, la Traina srl impegnata al PalaCannizzaro di Caltanissetta contro la Cassiopea

Dopo un fermo di quasi due mesi riprende il campionato di pallavolo femminile serie B2

Martedì 8 febbraio con inizio alle ore 19:00 il campionato di serie B2 femminile girone P ricomincia da dove si era fermato: dalla ultima giornata di andata da disputare al PalaCannizzaro tra la TRAINA SRL e la Saracena (sponsorizzata Cassiopea Lavalux Sisa). Dovendo concordare la data del recupero, secondo il protocollo indetto dalla Fipav nazionale, i presidenti delle due formazioni hanno trovato velocemente l’intesa che è ricaduta sull’infrasettimanale di martedì prossimo immediatamente successivo alla data prevista per la ripartenza.

La prossima avversaria della TRAINA Albaverde è una formazione neopromossa dalla serie C con un roster formato da atlete giovanissime con l’unica eccezione della 34-enne Roberta Ferraro, una schiacciatrice con una lunga militanza in B1 e B2 e una fugace apparizione in A2 a Soverato nella stagione 2013/2014.Guidata da Antonio Cortese, per il primo anno sulla panchina della Cassiopea, la formazione messinese, come tutte le squadre giovani non va assolutamente presa sottogamba in quanto, come ha già dimostrato in questo primo scorcio di campionato, è capace di qualsiasi impresa esaltandosi anche oltre le proprie possibilità.

Le messinesi infatti hanno totalizzato 12 punti in nove gare frutto di 4 vittorie (3 con il massimo scarto e una per 3 a 2) e 5 sconfitte di cui una al tiebreak contro la corazzata Marsala che proprio a Brolo ha perso l’unico punto dell’attuale dotazione stagionale.Inoltre tranne che in due circostanze (Caffè Trinca e Zafferana) Noemi Agnello e compagne hanno sempre conquistato almeno un set. Gli otto punti di differenza con la TRAINA SRL (la formazione nissena è terza a quota 20) non devono ingannare: questo campionato ha fin qui dimostrato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e ogni gara fa storia a se.

Con il campionato fermo dal 19 dicembre bisognerà anche vedere in che condizioni si presenteranno le squadre dopo 50 giorni di inattività senza disputare gare e con una preparazione che è stata condizionata anche dalle assenze derivate dai forfait causa-covid. Si riparte quindi con tante incognite, ma già il riprendere l’attività agonistica è una buona notizia che si spera venga confermata dalla progressiva riduzione dei contagi. La TRAINA da qualche giorno si allena al completo e quindi si dovrebbe vedere all’opera anche la nuova arrivata Alessia Angilletta. La gara è in programma martedì 8 febbraio con inizio alle ore 19:00.Obbligatorio il green pass e per tutti la mascherina FFP2.



