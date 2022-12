Politica 191

Voli da e per la Sicilia troppo cari, Schifani: "Chiesto intervento al ministro Urso"

Per il governatore della Sicilia il caro voli "sta penalizzando in modo vergognoso i collegamenti"

Redazione

"Nel corso di una cordiale telefonata, ho chiesto al ministro Urso di poter intervenire su Ita, società a capitale totalmente pubblico, per eliminare lo scandalo del caro voli che sta penalizzando in modo vergognoso i collegamenti da e per la Sicilia con il continente". Lo dice il governatore siciliano, Renato Schifani, che aggiunge: "Il caro biglietti di questi giorni è chiaramente il frutto di un cartello a cui Ita non può e non deve aderire. Non si può accettare che il diritto alla mobilità dei cittadini sia così gravemente leso".



