Volo partito dalla Svezia torna indietro dopo il decollo: nella stiva palloni di calcio, pilota temeva potessero scoppiare

A bordo la squadra dell'Ifk Goteborg. Il comandante dell’aereo della Norwegian Sweden ha deciso di dirottare il volo verso Copenaghen

Redazione

Un Boeing 737-800 della Norwegian Air Sweden, registrato SE-RRE che effettuava il volo DY-5359 da Göteborg (Svezia) ad Alicante, SP (Spagna) con a bordo la squadra di calcio dell'IFK Göteborg tra i passeggeri, stava decollando da Göteborg quando l'equipaggio ha fermato la salita a 1000 metri e ha deciso di dirottare verso Copenaghen (Danimarca) dopo aver appreso che la squadra di calcio aveva portato con sé diverse dozzine di palloni da calcio, che erano stati caricati nelle stive di carico, facendo temere all'equipaggio che il differenziale di pressione potesse far sì che quei palloni scoppiare. L'aereo è atterrato in sicurezza a Copenaghen circa 50 minuti dopo la partenza da Göteborg. Il velivolo è rimasto a terra a Copenaghen per circa un'ora, poi ha proseguito il volo e ha raggiunto Alicante con un ritardo di circa 95 minuti.

L’incidente è avvenuto il 2 febbraio 2023. Un giocatore dell'IFK Göteborg ha riferito che il capitano si è accorto dei palloni nel carico durante la salita e ha detto ai passeggeri in quello che il capitano ha definito uno "strano annuncio", che avevano circa 30 palle a bordo e che era preoccupato che il differenziale di pressione potesse far scoppiare quelle palle e causare danni, quindi stavano deviando a Copenaghen. Dopo l'atterraggio i palloni sono stati sgonfiati. Dopo una revisione dei palloni ormai sgonfi da parte dello stesso capitano, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l'aereo è proseguito per la Spagna. L’Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg, abbreviato in IFK Göteborg, è un club calcistico svedese di Göteborg, capoluogo della contea di Västra Götaland che milita in Allsvenskan, la massima divisione del campionato svedese.



