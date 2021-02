Attualita 1816

Viviana Vizzini, la bella nissena che ha messo in fuga i ladri e presto sarà in finale a Miss Universo

A 18 anni ha lasciato Caltanissetta e ora studia comunicazione a Milano. Modella e influencer

01 Febbraio 2021 19:17

Dovrà ancora aspettare la siciliana Viviana Vizzini per provare a coronare il suo sogno: essere proclamata la donna più bella. La finalissima di Miss Universo, che la vedrà in gara, non si svolgerà più il 14 febbraio, ma a causa dell'emergenza Covid è stata rinviata, anche se non si conosce ancora la data.Di certo c'è che un po' di Sicilia sarà a Los Angeles nel giorno della sfida conclusiva, e a rappresentarla sarà Viviana Vizzini, nissena di 27 anni, che lo scorso dicembre ha ottenuto il lasciapassare a Roma.

In quell'occasione è stata anche tra le protagoniste di un fatto di cronaca, quando insieme ad altre ragazze in gara per le selezioni di Miss Universo ha messo in fuga alcuni ladri al rientro in hotel. Una brutta esperienza alla quale ha però fatto seguito l'incoronazione che le consentirà di concorrere per il titolo internazionale.

Ma chi è Viviana Vizzini? A 18 anni ha lasciato Caltanissetta e ora studia comunicazione a Milano. Modella e influencer, in un recente articolo sul Giornale di Sicilia si è definita una ragazza "semplice, decisa e romantica". Ma è soprattutto una grande sognatrice, come lei stessa ha raccontato ricordando di aver fatto le valigie molto presto per scoprire il mondo. Un'esperienza londinese di circa due anni per imparare la lingua ha preceduto la sua attuale vita a Milano inseguendo il successo. (Foto Instagram)



