Eventi 72

"Vivere senza dimenticare", a Gela un concerto in memoria delle vittime del Covid

Questa sera, alle 21.15, alle Mura Federiciane, si terrà un concerto organizzati dal Lions Club Ambiente Territorio Cultura

Redazione

04 Settembre 2021 08:53

“Vivere…senza dimenticare”. Il Lions Club Gela Ambiente Territorio Cultura, presieduto da Emanuela D’Arma, organizza un concerto per ricordare quanti a causa del Covid hanno perso la vita. Il concerto, che si terrà questa sera alle Mura Federiciane, alle 21.15, chiude la triade “riprendiamo slancio e coraggio dalla musica”. Sul palco, il gruppo musicale "The Geckos", formato da Andrea Nicosia (chitarra), Maria Luisa Pirone (Voce), Nuccio Muccino (basso), Dario Moscato (batteria) e Santo Figura (tastiere). È prevista una lotteria di beneficenza con in palio un’opera del maestro Giovanni Iudice. Il concerto è organizzato in collaborazione con l'associazione Amici della Musica "G. Navarra" ed è inserito nell’ambito della rassegna l'Estate gelese con la "Musica colta".



"Vivere?senza dimenticare". Il Lions Club Gela Ambiente Territorio Cultura, presieduto da Emanuela D'Arma, organizza un concerto per ricordare quanti a causa del Covid hanno perso la vita. Il concerto, che si terrà questa sera alle Mura Federiciane, alle 21.15, chiude la triade "riprendiamo slancio e coraggio dalla musica". Sul palco, il gruppo musicale "The Geckos", formato da Andrea Nicosia (chitarra), Maria Luisa Pirone (Voce), Nuccio Muccino (basso), Dario Moscato (batteria) e Santo Figura (tastiere). È prevista una lotteria di beneficenza con in palio un'opera del maestro Giovanni Iudice. Il concerto è organizzato in collaborazione con l'associazione Amici della Musica "G. Navarra" ed è inserito nell'ambito della rassegna l'Estate gelese con la "Musica colta".

Ti potrebbero interessare