Vivere da migranti a Caltanissetta: cittadini asiatici e africani residenti in città racconteranno le loro storie

L'appuntamento è per giovedì 17 febbraio alle 18.30 alla Casa delle Culture e del Volontariato

Redazione

Febbraio, nel calendario rotariano, è il mese dedicato alla Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti. Nella piena convinzione che un buon processo di integrazione delle persone di diversa nazionalità in una comunità sia uno degli elementi fondamentali per la pacifica convivenza e la prevenzione dei conflitti, il Rotary Club Caltanissetta ha organizzato un incontro, che si terrà giovedì 17 febbraio alle ore 18.30 nei locali della Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni” a Caltanissetta via Xiboli 310, per dialogare con i rappresentanti delle varie nazionalità ed etnie presenti in Città. Persone originarie del Pakistan, Bangladesh, Marocco, Tunisia, Libia, Egitto e Africa Centrale racconteranno come, quando e perché sono arrivate a Caltanissetta, come si svolge la loro vita e quella delle loro famiglie, i problemi incontrati e come vorrebbero fossero risolti; uno di loro eseguirà canti e musiche di sua composizione.

