Vive per metà dell'anno nella roulotte così da affittare casa: «Guadagno 9500 dollari al mese. Ecco come»

La storia: la donna a gennaio 2020 prende il congedo di maternità e non torna più al lavoro

Redazione

Trascorre due settimane al mese nella roulotte in modo da poter affittare casa su Airbnb. Così Alexi McKinley guadagna fino a $ 9.500 al mese. "La nostra tariffa media notturna è di $ 600 in alta stagione e $ 450 in bassa stagione - spiega a Insider -. Nel nostro primo anno di affitto a breve termine della nostra casa abbiamo quasi completamente sostituito il mio precedente reddito aziendale di $ 45.000". Quando la giovane viene licenziata da account manager di una società di consulenza sulla sicurezza informatica e inizia come responsabile delle vendite aziendali per un hotel Marriott. Impara a conoscere l'ospitalità, la strategia delle entrate, dove fare rete, i contratti e la negoziazione e che l'esperienza del cliente è tutto. A gennaio 2020 prende il congedo di maternità e non torna più al lavoro. "Mio marito è un lavoratore autonomo e ci ha sostenuto attraverso la sua azienda di costruzioni e servizi di trattori".



