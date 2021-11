Cronaca 1902

Vittoria muore per un malore a 23 anni, a Settembre a Favignana era morto il fratello

La ragazza si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia dove però è morta

02 Novembre 2021 09:37

Due fratelli accomunati da un tragico destino: muoiono a distanza esatta di due mesi. Lui, Alessandro Campo, 25enne, venne ritrovato morto a Favignana l'1 settembre, lei, Vittoria Campo, 23enne, è morta dopo un malore l'1 novembre. La ragazza si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia dove però è morta. La 23enne di San Martino delle Scale, frazione di monreale, era molto conosciuta nel mondo sportivo palermitano: per anni aveva giocato nelle Ludos e l’anno scorso nel Palermo calcio femminile. La ragazza non aveva mai avuto problemi di salute e da piccolissima aveva sempre praticato il calcio.

A settembre, Alessandro Campo, che era a Favignana per un lavoro stagionale, venne ritrovato morto e fu disposta l’autopsia sul corpo. Gli amici che poco prima erano con lui raccontarono che Alessandro, che qualche giorno prima aveva ricevuto la somministrazione del vaccino, si sentiva poco bene e aveva deciso di andare a riposare nella sua stanza dove è poi morto. Sul corpo non vennero trovati segni di violenza e il giovane trovò la morte per un arresto cardiaco.



