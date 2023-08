Cronaca 486

Vittima violenza di gruppo a Palermo: "Stanca dei giudizi, avete rotto"

Per la prima volta la 19enne palermitana violentata da sette ragazzi a luglio parla sui social

Redazione

26 Agosto 2023 12:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/vittima-violenza-di-gruppo-a-palermo-stanca-dei-giudizi-avete-rotto Copia Link Condividi Notizia

"Sinceramente sono stanca di essere educata quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto con cose del tipo: 'ah ma fa i video su tik tok con delle canzoni oscene', 'è normale che poi le succede questo', oppure 'ma certo per come si veste". Per la prima volta la 19enne palermitana violentata da sette ragazzi a luglio parla sui social criticando su instagram chi stigmatizza i suoi video accusandola di essersi meritata la violenza.

"Me ne dovrei fregare - continua la 19enne - ma non lo dico per me, di non sparare stronzate più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me e fanno post come me potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio? Purtroppo per voi mi ci asciugo il c... con sti commenti inutili perché sennò avrei già tolto i tik tok quando la notizia è saltata fuori perché già sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro a dire stronzate, ma io rimango me stessa. Perciò - conclude la 19enne - chiudetevi la boccuccia e continuate a guardarvi le altre tik toker che si aprono le gambe nei video commentandoli col cuoricino e la bava piuttosto che giudicare una ragazza stuprata".



"Sinceramente sono stanca di essere educata quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto con cose del tipo: 'ah ma fa i video su tik tok con delle canzoni oscene', 'è normale che poi le succede questo', oppure 'ma certo per come si veste". Per la prima volta la 19enne palermitana violentata da sette ragazzi a luglio parla sui social criticando su instagram chi stigmatizza i suoi video accusandola di essersi meritata la violenza. "Me ne dovrei fregare - continua la 19enne - ma non lo dico per me, di non sparare stronzate più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me e fanno post come me potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio? Purtroppo per voi mi ci asciugo il c... con sti commenti inutili perché sennò avrei già tolto i tik tok quando la notizia è saltata fuori perché già sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro a dire stronzate, ma io rimango me stessa. Perciò - conclude la 19enne - chiudetevi la boccuccia e continuate a guardarvi le altre tik toker che si aprono le gambe nei video commentandoli col cuoricino e la bava piuttosto che giudicare una ragazza stuprata".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare