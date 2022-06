Vitello cade in un laghetto artificiale a Monreale, salvato dai vigili del fuoco

Vitello cade in un laghetto artificiale a Monreale, salvato dai vigili del fuoco

Sono intervenuti i pompieri del nucleo sommozzatori di Palermo e della squadra Saf

Redazione

I vigili del fuoco hanno salvato in contrada Casaboli, in territorio di Monreale (Pa), un vitello caduto all'interno di un laghetto artificiale "Cresta", utilizzato per l'irrigazione dei campi coltivati. Sono intervenuti i pompieri del nucleo sommozzatori di Palermo e della squadra Saf che, dopo aver imbragato l'animale, sono riusciti a portarlo a riva. Il vitello è stato affidato al personale del corpo forestale della Regione Siciliana. (ANSA).



