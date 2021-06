Cronaca 226

Caltanissetta, visita del prefetto al Comando provinciale dei Carabinieri

Il prefetto ha avuto parole di elogio nei confronti dei militari per l'impegno profuso e la professionalità dimostrate

Redazione

04 Giugno 2021 12:13

Questa mattina il Prefetto di Caltanissetta D.ssa Chiara Armenia ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta. Il Prefetto ha incontrato il Comandante Provinciale Colonnello Baldassare Daidone, tutti gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e una rappresentanza di militari in servizio e in congedo. Nel corso della visita il Prefetto ha rivolto ai militari parole di apprezzamento per l’impegno profuso e la professionalità dimostrate quotidianamente nel controllo del territorio, ringraziando a nome della comunità nissena tutti i militari per l’azione svolta quotidianamente.

L’Arma da sempre si distingue per i continui sacrifici dei suoi uomini, al fine di garantire alla cittadinanza non solo la sicurezza del vivere, ma anche la vicinanza dello Stato, avendo fatto della prossimità il suo punto di forza. La visita è stata l’occasione per sottolineare l’importanza della sinergia tra la Prefettura e le Forze dell’Ordine. Al termine dell’incontro il Comandante Provinciale ha ringraziato il Prefetto per la vicinanza del Rappresentante del Governo ai Carabinieri di Caltanissetta.



