Cronaca

Violenze su anziani a Serradifalco: il Codacons si costituirà parte civile e chiede telecamere di videosorveglianza

"Siamo di fronte ad un preoccupante fenomeno ed è evidente che servono più controlli su tutto il territorio"

Redazione

29 Luglio 2021 08:48

Il Codacons rivolge un plauso all’indagine condotta dai NAS di Ragusa e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta che, in esecuzione a un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura, ha portato all’arresto di alcune persone e al sequestro di due strutture di riposo di Serradifalco (CL), dove alloggiavano diversi anziani con disabilità psichiche. “Oramai non passa giorno senza la notizia di arresti e inchieste su dipendenti di case di cura e strutture sanitarie accusati di percosse e maltrattamenti su bambini, pazienti anziani o disabili – commenta Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons – Siamo di fronte ad un preoccupante fenomeno ed è evidente che servono più controlli su tutto il territorio, per verificare le condizioni di assistenza ai pazienti e l’ adeguatezza del personale in servizio.

Bisogna intervenire al più presto installando telecamere di videosorveglianza per prevenire questi episodi di inaudita violenza perpetrati nei confronti di vittime inermi e minorate”. L’Associazione di utenti e consumatori annuncia che si costituirà parte offesa nel procedimento a carico dei soggetti destinatari, a vario titolo, di concorso nel reato continuato di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione di infermiere. “Se saranno confermate le accuse, afferma Codacons, più che una struttura sanitaria si tratterebbe di un nuovo "lager" e pertanto chiameremo tutti i responsabili a rispondere dei danni provocati”.

Una situazione che aprirebbe le porte ai risarcimenti in favore non solo delle vittime di violenze e umiliazioni, ma anche delle loro famiglie. Tutti gli interessati possono prendere già da ora contatto con il Codacons, rivolgendosi ai legali dello sportello provinciale Codacons di Via G. Faletra n. 30 a Caltanissetta, Avv. Daniela Dell’Utri e Avv. Giuseppe Orlando, o inviando una mail a caltanissetta@codaconsicilia.it per costituirsi come parte offesa nel procedimento, segnalare ulteriori circostanze utili all’indagine della magistratura e avviare l’iter risarcitorio.



