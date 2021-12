Eventi 218

Violenza sulle donne, l'Itis di Gela recupera due panchine dismesse: iniziativa del Soroptimist

Nuova vita per la nobile causa "Orange the World" promossa dalle Nazioni Unite, per due vecchie panche dismesse dal Comune di Gela

Redazione

Le panche recuperate, restaurate e ridipinte da studenti della terza F dell’ITIS “Morselli” presieduto da Ina Ciotta, saranno ufficialmente consegnate all’istituto scolastico nel corso di una cerimonia che si terrà venerdì 10 dicembre alle ore 10, nei locali della scuola alla presenza dell’assessore all’urbanistica e decoro urbano del Comune di Gela, Ivan Liardi.

Il percorso formativo seguito dagli alunni e dalla scuola è un’iniziativa promossa e finanziata dal Soroptimist Club di Gela, presieduto da Ausilia Faraci. Con questa giornata il Club di Gela, in occasione del Soroptimist Day, conclude le attività promosse a Gela in attuazione della campagna di sensibilizzazione “Orange the World” proclamata dalle Nazioni Unite, per un futuro libero da ogni forma di violenza sulle donne.

L’evento è inoltre concreta occasione per attuare l’ambito principio della sussidiarietà e della continuità orizzontale tra scuola, istituzioni e società civile.



