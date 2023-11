Violenza sulle donne, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta lancia un video per sensilizzare i cittadini

Violenza sulle donne, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta lancia un video per sensilizzare i cittadini

A realizzarlo è stato Roberto Gallà. Obiettivo: mostrare l'indignazione per tutti gli episodi di violenza contro le donne

Redazione

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta con il video realizzato da Roberto Gallà, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, vuole mostrare la propria indignazione per i fatti accaduti, sia attuali che remoti e si unisce a gran voce nel dire:"Basta". "Dobbiamo promuovere la solidarietà umana - scrivono gli infermieri in un comunicato - evitare l'indifferenza e coinvolgere la società nella soluzione del problema di ogni forma di violenza sulle donne".



