Violenza sulle donne, il Senato approva la proposta di legge Roccella

È previsto l'arresto in "flagranza differita", ristori e rafforzamento dell'istituto dell'ammonimento sui reati spia

Redazione

Tra le misure previste nel testo dei ministri Roccella, Nordio e Piantedosi, arresto in "flagranza differita", ristori, e sul piano della prevenzione, rafforzamento dell'istituto dell'ammonimento sui reati spia e dell'utilizzo del braccialetto elettronico, con il carcere in caso di manomissione; infine la distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima.

Tra gli altri punti, è stato dato dalla maggioranza parere favorevole a un Odg dell'opposizione che chiede di mettere risorse sulla formazione: già nel passaggio in commissione alla Camera era stato accolto un emendamento dell'opposizione con le linee guida sulla formazione del personale, forze dell'ordine e magistratura.

L'Aula del Senato ha approvato all'unanimità, con 157 sì, il provvedimento del governo contro la violenza sulle donne che rafforza il cosiddetto "codice rosso". Il ddl Roccella, che ha già passato l'esame della Camera il 26 ottobre, diventa quindi legge. L'approvazione è stata salutata con un applauso dall'emiciclo. L'iter del disegno di legge è stato accelerato anche a causa dell'omicidio della giovane Giulia.



