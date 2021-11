Eventi 164

Violenza sulle donne, flash mob all'istituto "Puglisi" di Serradifalco

Il colore dominante è stato il rosso, a partire dalla panchina che è stata gentilmente offerta dal comune di Serradifalco

Redazione

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’Istituto Comprensivo “F. Puglisi” di Serradifalco, sotto la guida della Dirigente Scolastica Valeria Vella, ha organizzato una manifestazione per non dimenticare le innumerevoli vittime di femminicidio. Durante la manifestazione gli allievi dell’Istituto si sono esibiti in una rappresentazione di un mimo, nella lettura di due monologhi e infine hanno realizzato un flash mob sulle note della canzone “Break the chain”. Il colore dominante è stato il rosso, a partire dalla panchina che è stata gentilmente offerta dal comune di Serradifalco, nella persona del sindaco Leonardo Burgio e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Enza Surrenti. La panchina rimarrà nel cortile della scuola a ricordo delle vittime.



© Riproduzione riservata

