Eventi 181

Violenza sulle donne, convegno al Rapisardi di Caltanissetta: giornata di riflessione

Il Comitato Pari Opportunità del consiglio dell’ordine degli avvocati di Caltanissetta ha incontrato tre classi dell’Istituto

Redazione

25 Novembre 2021 19:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/violenza-sulle-donne-convegno-al-rapisardi-di-caltanissetta-esperti-a-confronto Copia Link Condividi Notizia

Oggi 25 novembre, all’Itet Rapisardi Da Vinci di di Caltanissetta, è stato organizzato un convegno in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Comitato Pari Opportunità del consiglio dell’ordine degli avvocati di Caltanissetta ha incontrato tre classi dell’Istituto per parlare di parità e di violenza di genere. All’incontro hanno preso parte la dirigente scolastica, Dott.ssa Santa Iacuzzo, la presidente del CPO, avvocata Antonella Macaluso, la vicepresidente del centro di accoglienza “Galatea” Valentina Matraxia e l’ispettrice capo della Polizia di Stato, Dott.ssa Nadia Lumia; sono stati presenti, inoltre, gli avvocati Salvatore Saia e Domenica La Torre, rispettivamente vice-presidente e segretaria del comitato.

Dal 1999 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi e le organizzazioni internazionali a organizzare in quel giorno campagne di divulgazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne per scardinare la concezione maschilista patriarcale della società, che è il substrato su cui si alimenta la violenza. Gli alunni hanno partecipato attivamente all’incontro esibendosi con canti, testi e poesie e mostrando cartelloni e prodotti multimediali. La scuola ha un ruolo chiave nella formazione e nell’educazione dei giovani che rappresentano il futuro della società: è importante coinvolgerli, parlare con loro e utilizzare il loro linguaggio, affinché la comunicazione sia più efficace e si avvii un percorso di rinnovamento culturale per fermare ogni forma di violenza.



Oggi 25 novembre, all'Itet Rapisardi Da Vinci di di Caltanissetta, è stato organizzato un convegno in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il Comitato Pari Opportunità del consiglio dell'ordine degli avvocati di Caltanissetta ha incontrato tre classi dell'Istituto per parlare di parità e di violenza di genere. All'incontro hanno preso parte la dirigente scolastica, Dott.ssa Santa Iacuzzo, la presidente del CPO, avvocata Antonella Macaluso, la vicepresidente del centro di accoglienza "Galatea" Valentina Matraxia e l'ispettrice capo della Polizia di Stato, Dott.ssa Nadia Lumia; sono stati presenti, inoltre, gli avvocati Salvatore Saia e Domenica La Torre, rispettivamente vice-presidente e segretaria del comitato. Dal 1999 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi e le organizzazioni internazionali a organizzare in quel giorno campagne di divulgazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne per scardinare la concezione maschilista patriarcale della società, che è il substrato su cui si alimenta la violenza. Gli alunni hanno partecipato attivamente all'incontro esibendosi con canti, testi e poesie e mostrando cartelloni e prodotti multimediali. La scuola ha un ruolo chiave nella formazione e nell'educazione dei giovani che rappresentano il futuro della società: è importante coinvolgerli, parlare con loro e utilizzare il loro linguaggio, affinché la comunicazione sia più efficace e si avvii un percorso di rinnovamento culturale per fermare ogni forma di violenza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare