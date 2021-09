"Violenza sui minori e violenza domestica", esperti a confronto in un convegno a Caltanissetta

Eventi 526

"Violenza sui minori e violenza domestica", esperti a confronto in un convegno a Caltanissetta

Tra i relatori anche Deborah Capasso De Angelis e il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari

Redazione

22 Settembre 2021 17:11

Martedì 26 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la sala convegni della Banca Sicana di Caltanissetta si terrà il secondo convegno ECM che nasce dalla sinergia tra Foreip ed ANCRIM dal titolo Violenza sui Minori e Violenza Domestica "Gestione Sanitaria, Forense e Psicologica" A curare la scelta dei prestigiosi relatori sono il Presidente di Foreip Angelo Iannello e la Presidente di ANCRIM Deborah Capasso De Angelis. Ad Aprire i lavori saranno il Direttore Sanitario Aziendale dell’ASP di Caltanissetta Paola Marcella Santino, il Direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo, il Presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta Giovanni Dippolito, la Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura, il Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Caltanissetta Ivano Ferrara, il Presidente di Banca Sicana Giuseppe Di Forti, il Presidente di Etnos Fabio Rovolo.

Nel corso dell’evento relazioneranno diverse professionalità di elevato profilo specialistico in campo criminologico, sociologico, psicologico forense medico e pedagogico, secondo un approccio multidisciplinare e interdisciplinare. Dopo i saluti iniziali ad aprire i lavori sarà la Presidente di ANCRIM Deborah Capasso De Angelis ed il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, seguiranno gli interventi del Magistrato Alessandra Giunta, dell’Avvocato Massimiliano Bellini, dei medici Salvatore Di Benedetto e Giovanni Danna, della pedagogista e giudice onorario del Tribunale dei Minori di Caltanissetta e pedagogista del Cefpas Eleonora Indorato, della psicologa Maria Cristina Passanante, dell'infermiera Forense Mariella Di Grigoli e di Ignazio Tulumello della Digital Italia Forensic Lab.

Ad occuparsi della Direzione Scientifica del convegno sono Angelo Iannello, Benedetto Trobia ed Alfonso Cirrone Cipolla, quest'ultimo modererà gli interventi tra i relatori. La segreteria scientifica del convegno è a cura di Marco Leonardi. Il convegno è rivolto a professionisti sanitari e forensi, è accreditato per n.8 crediti ECM, la partecipazione è gratuita su invito strettamente personale. Per informazioni tel. 093429250 - 3289072287 email: segreteria@foreip.com www.foreip.com



Martedì 26 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la sala convegni della Banca Sicana di Caltanissetta si terrà il secondo convegno ECM che nasce dalla sinergia tra Foreip ed ANCRIM dal titolo Violenza sui Minori e Violenza Domestica "Gestione Sanitaria, Forense e Psicologica" A curare la scelta dei prestigiosi relatori sono il Presidente di Foreip Angelo Iannello e la Presidente di ANCRIM Deborah Capasso De Angelis. Ad Aprire i lavori saranno il Direttore Sanitario Aziendale dell'ASP di Caltanissetta Paola Marcella Santino, il Direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo, il Presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta Giovanni Dippolito, la Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura, il Presidente dell'Ordine degli Infermieri di Caltanissetta Ivano Ferrara, il Presidente di Banca Sicana Giuseppe Di Forti, il Presidente di Etnos Fabio Rovolo. Nel corso dell'evento relazioneranno diverse professionalità di elevato profilo specialistico in campo criminologico, sociologico, psicologico forense medico e pedagogico, secondo un approccio multidisciplinare e interdisciplinare. Dopo i saluti iniziali ad aprire i lavori sarà la Presidente di ANCRIM Deborah Capasso De Angelis ed il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, seguiranno gli interventi del Magistrato Alessandra Giunta, dell'Avvocato Massimiliano Bellini, dei medici Salvatore Di Benedetto e Giovanni Danna, della pedagogista e giudice onorario del Tribunale dei Minori di Caltanissetta e pedagogista del Cefpas Eleonora Indorato, della psicologa Maria Cristina Passanante, dell'infermiera Forense Mariella Di Grigoli e di Ignazio Tulumello della Digital Italia Forensic Lab. Ad occuparsi della Direzione Scientifica del convegno sono Angelo Iannello, Benedetto Trobia ed Alfonso Cirrone Cipolla, quest'ultimo modererà gli interventi tra i relatori. La segreteria scientifica del convegno è a cura di Marco Leonardi. Il convegno è rivolto a professionisti sanitari e forensi, è accreditato per n.8 crediti ECM, la partecipazione è gratuita su invito strettamente personale. Per informazioni tel. 093429250 - 3289072287 email: segreteria@foreip.com www.foreip.com

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare