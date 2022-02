Cronaca 1058

Violenza sessuale sul figlio e maltrattamenti all'ex moglie: carabiniere di Gela a giudizio

Un militare dell'arma è stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Gela

Redazione

Un carabiniere Di Gela è stato rinviato a giudizio dal Gup di Gela per violenza sessuale sul proprio figlio e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. Il Giudice ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Gela, nonché, le richieste delle parti civili, la madre del piccolo e i nonni, difesi dagli avvocati Giuseppe Salvatore Messina, Giovanni Di Giovanni ed Eleanna Parasiliti Molica. Il bimbo era già stato affidato , in via esclusiva , alla madre (Ansa)



