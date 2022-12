Violenza sessuale su una minore mentre il papà non era in casa: 64enne arrestato ad Acate

Violenza sessuale su una minore mentre il papà non era in casa: 64enne arrestato ad Acate

Solo approfittando di una distrazione dell’aggressore la ragazzina è riuscita a scappare e a chiamare il padre

Violenza sessuale ai danni di una minorenne. Con questa accusa i carabinieri della stazione di Acate (Ragusa) hanno arrestato un cittadino straniero di 64 anni, raggiunto da una misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento arriva al termine di complesse indagini condotte dai militari e coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa, Silvia Giarrizzo. I fatti risalgono al giugno 2022, quando il genitore della vittima ha denunciato una violenza sessuale subita dalla figlia minorenne a opera di un uomo allora convivente nella stessa abitazione familiare.

In particolare, la minorenne, in una occasione in cui si trovava sola in casa con l’indagato, sarebbe stata più volte palpeggiata e costretta a subire atti sessuali. Solo approfittando di una distrazione dell’aggressore la ragazzina è riuscita a scappare e a chiamare il padre. Le indagini e l'attività tecnica hanno permesso di acquisire gravi indizia a carico dell'uomo, che dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari in attesa del processo a suo carico per violenza sessuale aggravata.



