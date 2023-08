Cronaca 755

Violenza sessuale di gruppo a Palermo, il racconto choc della vittima: urlavo ma nessuno mi ha aiutata

Nelle immagini la giovane vittima trascinata a forza. Lo stupro in una zona isolata del Foro Italico

Redazione

Lo stupro di gruppo che sarebbe avvenuto il 7 luglio scorso a Palermo è stato documentato dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Immagini crude che inchioderebbero i protagonisti delle violenze alle loro responsabilità. Sono tutti giovanissimi, tra i 18 e i 22 anni, mentre la vittima ha 19 anni. Le immagini immortalano il gruppo: si vedono chiaramente la ragazza, al centro, due che la sorreggono e gli altri cinque attorno mentre s’avviano verso una zona isolata del Foro Italico.

Il branco avrebbe tentato in precedenza di fare ubriacare la ragazza che era stata avvicinata nei locali della movida.

«Non avevo idea di dove mi stessero conducendo - ha raccontato la vittima ai carabinieri -. Mi hanno risposto: “lo sappiamo noi”». Durante il tragitto la ragazza ha cercato di attirare l’attenzione dei passanti: «Ho chiesto aiuto, ma nessuno ha compreso quello che stava succedendo». Una volta arrivati nella zona isolata del Foro Italico, nei pressi di un cantiere edile, si è consumata la violenza di gruppo. Il racconto è raccapricciante: «Ho gridato basta, basta, ma loro ridevano. “Tanto ti piace”, mi urlavano». Uno dei partecipanti ha anche filmato con il proprio cellulare la violenza, probabilmente per diffonderla; ma successivamente avrebbe cancellato il video per paura che la giovane potesse denunciarlo.



