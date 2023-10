Violenza nelle scuole: inasprimento delle pene per chi aggredisce un professore

Violenza nelle scuole: inasprimento delle pene per chi aggredisce un professore

La Camera approva la proposta: si prevede anche l'istituzione di un Osservatorio nazionale

Redazione

Sul tema scuola, la proposta di legge contro la violenza negli istituti è stata approvata dalla Camera con 150 voti favorevoli, nessun contrario e 107 astenuti. Il provvedimento, che passa ora al Senato, prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico; campagne di informazione e di sensibilizzazione da parte del ministero; l'introduzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti dei professori. Il testo stabilisce anche l'inasprimento delle pene per chi aggredisce un professore: fino a 7 anni e mezzo di reclusione per i genitori che aggrediscono e l'aggravante anche per gli alunni con più di 14 anni. (ANSA)



