Violenza di gruppo a Palermo, Roccella: "Intervenire su porno per minori"

Il ministro alla famiglia evidenzia che c'è già un disegno di legge governativo che verrà trattato all'inizio dei lavori del Parlamento

Redazione

Un disegno di legge contro gli stupri che mira alla prevenzione anche attraverso misure cautelari. Lo annuncia la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, parlando con i giornalisti a proposito dello stupro di gruppo ai danni di una 19enne avvenuto a Palermo, a margine dei lavori del Meeting di Rimini. "Noi abbiamo un disegno di legge governativo che è già in Parlamento che alla ripresa dei lavori comincerà il proprio iter - afferma -. Il Parlamento se vuole può adottare procedure che diminuiscono fortemente i tempi. È un disegno di legge che mira alla prevenzione, attraverso misure cautelari, quindi l'ammonimento, braccialetto elettronico ma anche, e questa è la parte più innovativa, attraverso la fissazione di tempi certi per le misure cautelari, non più di trenta giorni. E questo proprio perché è fondamentale intervenire nel ciclo della violenza prima che le cose si aggravino. Però è chiaro che casi come quello di Palermo non si esauriscono, non si possono risolvere solo con una legge, anche la migliore. Bisogna intervenire sul piano educativo e forse bisogna intervenire anche sulla fruizione del porno per i minori", conclude.



