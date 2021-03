Cronaca 362

Violenza di genere, il questore di Caltanissetta presenta le iniziative della Polizia di Stato per l'8 marzo

Il 10 aprile, in occasione della Festa della Polizia, sono previsti altri eventi. A Delia saranno trattati i percorsi di legalità per l'emergenza educativa

Rita Cinardi

04 Marzo 2021 15:04

"Quest'anno, sempre nel rispetto delle norme e dei Dpcm in vigore, come istituzione stiamo organizzando delle iniziative sia in occasione della Festa delle Donne che per la Festa della Polizia". Lo ha detto il questore Emanuele Ricifari questa mattina nel corso di un incontro con i rappresentanti della stampa locale. "L’8 marzo abbiamo organizzato alcune iniziative con le scuole - ha spiegato il questore - ma anche qualcosa di nuovo che riguarda in generale le donne. Un messaggio sarà inviato a tutte le donne che svolgono un ruolo pubblico che hanno determinate funzioni e che verrà affisso nelle bacheche di tutti e 22 i comuni. La seconda parte è un’iniziativa di promozione della cultura di genere attraverso un incontro che faremo proprio giorno 8 sulla piattaforma solita destinato a insegnanti, genitori e alunni delle scuole nissene. Saranno sicuramente collegate con noi alcune classi dell’ultimo anno di alcuni istituti e altri potranno iscriversi fino a un certo numero. Parleremo di violenza di genere, dalle violenze domestiche ai maltrattamenti in famiglia. La Festa della Polizia - ha continuato il questore - si celebra anche quest’anno il 10 aprile e a fare da cornice sarà il teatro Margherita. Mentre nel pomeriggio in un comune della provincia che abbiamo individuato in Delia, nella piazza e in quella che so è una sala consiliare che sta per essere inaugurata, vogliamo fare un incontro con la cittadinanza che avrà come tema percorsi di legalità per l’emergenza educativa. Tratteremo in quel caso con le persone che parteciperanno, studenti, insegnanti, associazioni che svolgono attività sociale, la necessità di fornire principi educativi e modi per realizzarli e che siano rispettosi della legalità. Tra i temi che saranno trattati il bullismo in rete, gli haters, le gang, che si stanno costituendo anche a Caltanissetta, alcuni casi anche collegati alla violenza di genere al sessismo, e il sistema delle regole da seguire anche dagli educatori".



