Cronaca 178

Violento temporale su Milano: esonda il fiume Seveso

Allagamenti nel capoluogo lombardo, dove l'acqua ha invaso le strade nelle zone di Niguarda e Ca' Granda

Redazione

Maltempo al Nord. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Milano. La pioggia incessante è iniziata poco dopo le 4. Alle 6, come comunicato dall'assessore alla Sicurezza del Comune, il fiume Seveso è esondato, provocando allagamenti. L'acqua ha invaso le strade nelle zone di Niguarda e Ca' Granda. Per la giornata di martedì è stata diramata l'allerta rossa per il maltempo in Veneto; arancione in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige; gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana. L'acqua alta ha toccato la punta di 154 cm a Venezia.

L'autostrada del Brennero, dopo l'ondata di maltempo si è abbattuta sulle Alpi, è chiusa in direzione nord al confine di Stato, per una frana che si è abbattuta nella notte sull'arteria su territorio austriaco. Tra Bressanone e Vipiteno si segnala già una coda di mezzi pesanti. A causa del maltempo che si è abbattuto in Friuli Venezia Giulia, la protezione civile segnala alberi caduti sulla strada regionale 355 a Forni Avoltri e la caduta albero su una linea telefonica nel comune di Trasaghis e poi altri alberi caduti nel comune di Tolmezzo. Cadute impalcature a Mortegliano. Un fronte freddo è passato sulla regione spostandosi in Slovenia attorno all'1:30 di notte. Il passaggio del fronte ha determinato piogge molto intense su Alpi e Prealpi Carniche, temporali sparsi e un intenso flusso di correnti di Scirocco.



