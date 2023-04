Cronaca 1589

Violento incidente stradale sulla Catania-Gela: diversi feriti in ospedale

Rallentamenti si registrano lungo la strada statale 417, sul posto le forze dell'ordine

Redazione

03 Aprile 2023 17:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/violento-incidente-stradale-sulla-catania---gela-diversi-feriti-in-ospedale Copia Link Condividi Notizia

"Carambola" nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 417 Catania - Gela. Per cause in corso d'accertamento una macchina è andata a sbattere contro un pullman dell'Etna Trasporti che viaggiava in direzione Gela. Lungo la strada statale si registrano rallentamenti.



"Carambola" nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 417 Catania - Gela. Per cause in corso d'accertamento una macchina è andata a sbattere contro un pullman dell'Etna Trasporti che viaggiava in direzione Gela. Lungo la strada statale si registrano rallentamenti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare