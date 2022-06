Cronaca 408

Violazione del diritto d'autore e gruppi facebook: il direttore di Seguo News Rita Cinardi ospite a Tony Accesi

La trasmissione, condotta da Tony Maganuco, aprirà con una discussione sull'ormai noto cortometraggio "Compro Nisseno"

Redazione

Il direttore di Seguo News, Rita Cinardi, ospite a Radio Cl1 nella trasmissione "Tony Accesi" condotta da Tony Maganuco per parlare di violazione del diritto d'autore da parte dei giornalisti e di gruppi facebook. Sull'argomento interverrà anche la signora Rita Capraro, nissena molto attiva sui social. La trasmissione, che andrà in onda a partire dalle 10.30, aprirà con una discussione sull'ormai noto cortometraggio commissionato dall'amministrazione comunale "compro nisseno", per spronare a fare acquisti a Caltanissetta. A parlarne, da un punto di vista tecnico, due registi nisseni, Maurizio Fiaccabrino e Roberto Gallà. E infine il memorial Nuccia Grosso. Mercoledì prossimo il gran galà di chiusura, che vedrà ospite l'attore Giorgio Villa con cui ricordiamo Nuccia Grosso.



