Vino, più di 5 milioni dalla Regione per sostenere i produttori siciliani. L'unica terra al mondo dove si vendemmia da luglio a novembre

Da Occidente a Oriente, dall'estrema punta a Ovest, Pantelleria, a quella Est, lo stretto di Messina, si concentrano differenti tipologie di coltivazioni

Redazione

Fondi per quasi 5,3 milioni di euro sono stati stanziati dall’assessorato regionale dell'Agricoltura per l’internazionalizzazione e la valorizzazione sui mercati extra-europei dei vini di Sicilia. «Una misura molto attesa da tutto il comparto vitivinicolo della regione - commenta l'assessore Luca Sammartino - che abbiamo sbloccato in tempi record. La grande varietà dell’enologia siciliana rappresenta oggi un altissimo valore aggiunto. Non esiste al mondo una terra del vino dove si vendemmia da luglio a novembre e dove, da Occidente a Oriente, dall'estrema punta a Ovest, Pantelleria, a quella Est, lo stretto di Messina, si concentrano differenti tipologie di coltivazioni. Territori con una straordinaria vocazione vitivinicola, di lunga storicità e con una forte relazione tra produzioni enologiche, cultura, tradizioni e paesaggio».

Nove i progetti ammessi nella graduatoria "Ocm Vino" di prossima pubblicazione sul sito dell’assessorato e sul portale istituzionale della Regione Siciliana, per un importo complessivo di 5.273.094 euro, pari al 50 per cento della spesa complessiva di progetto. «È nostra ferma intenzione - conclude Sammartino - continuare a sostenere e promuovere concretamente tutte le produzioni di qualità agroalimentari (Dop, Igp, Biologico) che rappresentano un elemento strategico per la nostra agricoltura».



