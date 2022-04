Attualita 108

Vinitaly, Pignatone (M5S): "Sicilia con 132 aziende simbolo di agricoltura moderna"

"Purtroppo - spiega il parlamentare - sono consapevole delle difficoltà che il comparto sta vivendo"

Redazione

12 Aprile 2022 11:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/vinitaly-pignatone-m5s-sicilia-con-132-aziende-simbolo-di-agricoltura-moderna Copia Link Condividi Notizia

"È già partita la 54esima edizione di Vinitaly. Colgo quest’occasione per fare i miei complimenti alle 132 aziende provenienti dalla Sicilia, simbolo di un’agricoltura che rispetta il territorio, i suoi frutti e la sua storia, e che pone grande attenzione al prodotto, alla qualità, al marketing territoriale e ai mercati internazionali, ma soprattutto alla sostenibilità. Ci troviamo di fronte ad un'agricoltura moderna, verso cui tutto il comparto agricolo della Sicilia deve tendere”. Così il deputato alla Camera Dedalo Pignatone, componente M5S in commissione Agricoltura.

“Purtroppo, - continua il parlamentare - sono consapevole delle difficoltà che il comparto sta vivendo, soprattutto alla luce dell'instabilità geopolitica e delle inevitabili conseguenze sull'export del prodotto, pertanto voglio ribadire la mia massima vicinanza a tutte queste aziende. Supereremo questo periodo insieme”. “In commissione Agricoltura alla Camera stiamo già elaborando norme ad hoc per sostenere il settore e la promozione all'estero del nostro straordinario Made in Italy. Confido quindi nella forza e nella lungimiranza del settore vitivinicolo siciliano che deve continuare a guardare al futuro, puntando anche sulla certificazione della sostenibilità della filiera” conclude Pignatone.



"È già partita la 54esima edizione di Vinitaly. Colgo quest'occasione per fare i miei complimenti alle 132 aziende provenienti dalla Sicilia, simbolo di un'agricoltura che rispetta il territorio, i suoi frutti e la sua storia, e che pone grande attenzione al prodotto, alla qualità, al marketing territoriale e ai mercati internazionali, ma soprattutto alla sostenibilità. Ci troviamo di fronte ad un'agricoltura moderna, verso cui tutto il comparto agricolo della Sicilia deve tendere". Così il deputato alla Camera Dedalo Pignatone, componente M5S in commissione Agricoltura. "Purtroppo, - continua il parlamentare - sono consapevole delle difficoltà che il comparto sta vivendo, soprattutto alla luce dell'instabilità geopolitica e delle inevitabili conseguenze sull'export del prodotto, pertanto voglio ribadire la mia massima vicinanza a tutte queste aziende. Supereremo questo periodo insieme". "In commissione Agricoltura alla Camera stiamo già elaborando norme ad hoc per sostenere il settore e la promozione all'estero del nostro straordinario Made in Italy. Confido quindi nella forza e nella lungimiranza del settore vitivinicolo siciliano che deve continuare a guardare al futuro, puntando anche sulla certificazione della sostenibilità della filiera" conclude Pignatone.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare