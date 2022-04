Attualita 108

Vincoli e autorizzazioni nelle zone Sic e Zps, a Gela si insedia commissione di vautazione

La commissione avrà una funzione consultiva ed esprimerà pareri sulla valutazione di incidenza di progetti ed interventi

Redazione

Nel corso di una riunione svoltasi ieri pomeriggio al settore Territorio e Urbanistica, e convocata dal dirigente, arch. Emanuele Tuccio, si è insediata la commissione di valutazione SIC/ZPS. Erano presenti il Sindaco Lucio Greco e gli assessori Ivan Liardi e Terenziano Distefano. La commissione avrà una funzione consultiva ed esprimerà pareri sulla valutazione di incidenza di progetti ed interventi in zone SIC e ZPS. I componenti sono: il prof. Arch. Maurizio Spina, il dr. Orazio Antonio Giudice, il dr. Gaetano Massimo Cassarà, l’ing. Marco Trainito, l’arch. Vincenzo Antonio Cascino, il dr. Salvatore Stimolo e il dipendente comunale Nicola Cannizzaro. Ha rinunciato, e sarà presto sostituito, il prof. Federico Guido Adolfo Vagliassindi.

“Grazie a questo team di professionisti altamente specializzati e competenti, - ha commentato il Sindaco Lucio Greco - sono sicuro che l’insediamento di questa commissione si tradurrà in risultati concreti ed estremamente positivi per la nostra città. Auguro a tutti loro un buon lavoro, certo che sapranno operare velocemente e proficuamente, nel pieno rispetto delle normative in materia, per il bene e la tutela del territorio, dando, nel contempo, risposte veloci e tempestive a tutti gli imprenditori e i commercianti che, con coraggio e grande forza di volontà, hanno manifestato il desiderio di investire e scommettersi sul nostro territorio”. “Con questa nuova commissione, - ha aggiunto l’assessore Ivan Liardi - il Comune di Gela si dota di un ulteriore, valido strumento che gli consentirà di approfondire le varie problematiche relative a vincoli e autorizzazioni. Sarà finalmente possibile affrontare tutte le questioni irrisolte e velocizzare iter bloccati da tempo. Ringrazio l’arch. Tuccio per avere compreso la grande importanza dell’iniziativa, convocando rapidamente i componenti la commissione, e sono certo che, se adeguatamente affrontati e risolti, questi problemi potranno rappresentare serie opportunità di sviluppo e di crescita per la città”.



