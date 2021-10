Attualita 1532

Il grande cuore di Vincenzo e Silvia Cembalo: hanno donato una villa alla Croce Rossa di Caltanissetta

L’immobile, di tre piani interamente arredati, è stato destinato dalla coppia ad attività di accoglienza per donne e bambini in difficoltà

Redazione

22 Ottobre 2021 19:59

Grande gesto d’amore da parte dei coniugi Vincenzo e Silvia Cembalo che stamane hanno consegnato le chiavi della splendida villa con ampio giardino da loro generosamente donata al comitato di Caltanissetta della Croce Rossa rappresentata dal presidente Nicolò Piave. L’immobile, di tre piani interamente arredati, è stato destinato dalla coppia ad attività di accoglienza per donne e bambini in difficoltà. E’ con questo spirito filantropico e solidaristico che i coniugi hanno firmato l’atto di donazione alla Croce Rossa Italiana chiedendo esclusivamente che tale dono venisse ricordato con una insegna luminosa all’ingresso della villa, che gli stessi hanno provveduto ad apporre. La nascente comunità sarà intitolata alla compianta Margherita Flores, volontaria di lungo corso della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta e mamma di una splendida volontaria della Croce Rossa, che purtroppo qualche mese fa ci ha lasciato prematuramente. La Croce Rossa, al notaio Giuseppe Pilato ha donato una targa per la preziosa ed indispensabile collaborazione che ha fornito per la definizione della donazione.



