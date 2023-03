Cronaca 892

Vince 20 mila euro al SuperEnalotto ma ancora non ha presentato la schedina

La riscossione deve essere effettuata entro il 30 marzo altrimenti perderà la somma vinta

Redazione

Ha vinto 20mila euro al SuperEnalotto, ma non ha ancora rivendicato la schedina. E il tempo ora stringe: per ottenere quei soldi deve chiederne la riscossione alla Sisal entro il 30 marzo. Altrimenti li perderà definitivamente, e rimarranno all'Erario. Alla tabaccheria di Romina Scarpa, nel sestiere Busetti di Pellestrina (nella laguna di Venezia), dove il sistema vincente è stato giocato, non hanno idea di chi possa essere colui che è stato baciato, ma subito abbandonato, dalla Fortuna. Ventimila euro non cambiano la vita, ma non si buttano in cestino, almeno non di proposito. E invece è proprio quello che potrebbe essere accaduto, per errore, se il vincitore non sa di essere uno di quei tre che non hanno ancora avuto il legittimo premio del concorso di Natale del SuperEnalotto. La vincita, infatti, fa riferimento al concorso "Super Natale", il gioco di SuperEnalotto SuperStar, e si basava sulla sequenza di numeri estratti al Lotto il 31 dicembre. La storia è riportata da Il Gazzettino.

Un pellestrinotto che forse non è un giocatore abituale, e che ha scommesso senza grandi aspettative, tanto da non andare neppure a controllare quali numeri fossero usciti, certo di non essere tra i fortunati. E che forse ha ancora in tasca il tagliando vincente, in una giacca che ora, con la temperatura un po' più mite, non indossa così spesso. Oppure quella schedina è finita in qualche angolo della casa, ed è pronta per essere gettata via in mezzo alla raccolta differenziata della carta. Fatto sta che nel Veneto sono solo in tre a non aver riscosso la vincita di questo concorso: uno è l'abitante di Pellestrina, gli altri due sono a Bardolino e a Cornedo Vicentino. «Fino a 2000 euro consegniamo noi la vincita in contanti - spiega ancora Romina - fino a 10 mila il vincitore si presenta da noi con la schedina e noi facciamo la prenotazione del bonifico, oltre si va direttamente in banca o ai punti pagamento premi. Ma con la Sisal una vincita grossa non mi è mai capitata finora». L'iniziativa "SuperNatale" di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 12milioni ai vincitori in tutta Italia e prevedeva premi di 20 mila euro.



