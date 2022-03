228

Il Vespa club di Villalba rinnova il direttivo, cariche confermate: Prematuro rimane al vertice

Le elezioni per il rinnovo dei componenti si sono svolte ieri

Redazione

Ieri nella sede di Via Cesare Battisti 103 di Villalba, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio direttivo del Vespa Club Villalba per il quadriennio 2022/2025, che hanno visto riconfermare il Consiglio Direttivo già in carica nei quattro anni precedenti. All’esito delle elezioni le cariche in seno al consiglio venivano quindi riconfermante. Salvatore Prematuro rimane Presidente; Salvatore Lombardo Vice Presidente; Giovanni Immordino Segretario; Peppino Di Gangi Consigliere e Revisore; Salvatore Nicosia Consigliere e Revisore; Ignazio Diraimondo Consigliere e Revisore; Luciano Ricottone Consigliere e Revisore.

Il Vespa Club Villalba, nella speranza che i periodi di restrizioni siano ormai passati, comunica che già in calendario è stato fissato il 3° Raduno Vespistico Città di Villalba che sarà organizzato per la giornata di domenica 28 Agosto 2022 confidando nella più ampia partecipazione dei vari Vespa Club Siciliani e Nazionali e di quanti, appassionati e simpatizzanti della Vespa, vorranno passare una giornata diversa, all’insegna del puro divertimento. Il Presidente del Vespa Club Salvatore Prematuro comunica a tutti i soci e simpatizzanti che prima del raduno 2022, numerose saranno le iniziative che il Club intraprenderà come saranno anche numerose le partecipazioni agli eventi organizzati dagli altri Vespa Club nell’anno 2022.



